Машков оценил влияние русской культуры даже после ее отмены на Западе Машков: даже после отмены русская культура продолжает влиять на мировую

Москва25 сен Вести.Русская культура, даже при всех ее попытках отменить, всегда будет оказывать влияние на мировую. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимир Машков.

C отменой [русской] культуры началось противостояние. Оно будет продолжаться долго, но отменить нашу культуру, как и отменить волны в океане или волнения на Неве, невозможно. Она как влияла, так и будет влиять на всю мировую культуру сказал он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, что культура способна поддерживать коммуникацию между людьми даже в условиях политических и экономических противоречий.