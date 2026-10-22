"Дорогие коллеги": Путин пошутил после получения знака театрального сообщества Владимир Путин пошутил после вручения ему знака театрального сообщества

Москва22 окт Вести.Президент России Владимир Путин во время выступления перед работниками искусства пошутил, что сначала поостерегся обращаться к ним словом "коллеги", но после получения знака театрального общества может это делать с полным правом.

У меня в начале выступления было "дорогие коллеги, друзья". Но я "коллеги" вычеркнул - думаю: еще неправильно поймут. Но теперь, после этой награды, хочу сказать: хорошего вечера, дорогие коллеги сказал президент

Ранее сообщалось, что в Большом театре проходит торжественное собрание, посвященное X съезду представителей сферы искусства и 150-летию Союза театральных деятелей.

Во время мероприятия председатель Российского театрального общество вручил Путину почетный знак организации под номером 1. Он выполнен по образцу исторического жетона общества взаимного вспоможения русских артистов 1876 года.