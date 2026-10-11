Путин пошутил, придя на заседание Совбеза: извините, что прервал

Путин пошутил о дискуссии участников Совбеза, придя на заседание Путин пошутил, придя на заседание Совбеза: извините, что прервал

Москва11 окт Вести.Президент России Владимир Путин шутливо обратился к членам Совета безопасности РФ, подключившись к заседанию, проходившему по видеосвязи. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

До появления президента участники совещания уже обсуждали между собой определенную тему.

Интересная дискуссия, извините, что прервал. Но хорошо, что договорились сказал Путин, начиная выступление

На совещании обсуждали актуальные вопросы внутренней и внешней политики. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко.