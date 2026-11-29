Миронов о комедийных ролях: жаль, что не предлагают, я бы с удовольствием сыграл

Актер Евгений Миронов: мне жалко, что не предлагают комедийные роли Миронов о комедийных ролях: жаль, что не предлагают, я бы с удовольствием сыграл

Москва29 ноя Вести.Актер и народный артист Российской Федерации Евгений Миронов поделился, что хотел бы сыграть комедийную роль.

Об этом он рассказал ИС "Вести".

Я вообще люблю странных людей, отличающихся, которые, так сказать, не в каком-то потоке вообще, которые отличаются. Мне всегда это интересно ... Хотя мне очень жалко, что мне не предлагают комедийные, я тоже с удовольствием бы сыграл роли, мало таких предложений, да. Вот сейчас я жду новой работы с Евгением Писаревым "Двенадцатая ночь" Шекспира. Это комедия поделился народный артист

Ранее Миронов поделился, что очень гордится своей командой, работающей в Театре Наций. По его мнению, они создали очень интересную театральную институцию. Актер Евгений Миронов возглавляет Государственный Театр Наций уже 20 лет.