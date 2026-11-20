Безруков наберет международный актерско-режиссерский курс во ВГИКе в 2027 году Безруков: в 2027 году наберу международный актерско-режиссерский курс во ВГИКе

Москва20 ноя Вести.Народный артист РФ Сергей Безруков планирует набрать международный актерско-режиссерский курс во ВГИКе в 2027 году. Об этом он заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Безруков рассказал, что сейчас у него пауза, так как МХАТ имени М. Горького забирает очень много сил, энергии и фантазии.

Но в следующем году, поскольку я остался, я доцент кафедры актерского мастерства, и так или иначе, я все равно остался преподавателем во ВГИКе, а со следующего года, со следующей весны я набираю … международный курс, мы договорились, будут ребята из России, бюджетники, и потом дальше, благодаря Россотрудничеству, я хочу набрать в Абхазии, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и из Беларуси … Я очень хочу собрать вот такую международную команду и, более того, это будет режиссерско-актерский курс сказал народный артист РФ

Ранее Сергей Безруков заявил, что с детьми, которые занимаются творчеством, важно быть деликатными и не ранить их замечаниями.