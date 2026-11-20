Безруков: ни в одном театральном вузе не учат играть в кино

Безруков заявил, что ни в одном театральном вузе не учат играть в кино Безруков: ни в одном театральном вузе не учат играть в кино

Москва20 ноя Вести.Студенты ни в одном театральном вузе не обучаются игре в кино, заявил Народный артист РФ Сергей Безруков в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

К великому сожалению, получая диплом артиста драматического театра и кино, я сейчас говорю крамольную вещь… но кино не учат ни в одном театральном вузе. Театру – да. Но диплом-то, когда получают, написано: ... "[актер] драматического театра и кино". То есть как бы априори понимают, что, если уж научили театру, ну и как бы и кино научится тоже. Это заблуждение сказал Безруков

Ранее актер заявил, что планирует набрать международный актерско-режиссерский курс во ВГИКе в 2027 году.