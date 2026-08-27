Безруков напомнил, что именно Россия была прародителем кинематографа Безруков напомнил, что у истоков кинематографа стояла Россия

Москва27 авг Вести.Режиссер Сергей Эйзенштейн опередил Голливуд в вопросах кинопроизводства. Об этом ИС "Вести" напомнил народный артист России Сергей Безруков.

Давайте мы вспомним нашего Сергея Эйзенштейна. А потом вернемся к голливудскому кино, а потом вспомним, что все-таки Сергей Эйзенштейн был первым. Так что от нас все. Как говорится, все начинается с нас рассказал Безруков

Ранее Безруков заявил, что российскому кино придется заново прорубать окно в Европу. Он добавил, что Запад пытается лишить свое население возможности смотреть кино из РФ.