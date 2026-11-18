Актриса Немоляева отвергла эксперименты с переделкой произведений классиков Немоляева: ненавижу, когда экспериментируют с классикой в театре

Москва18 ноя Вести.Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что придерживается традиционных взглядов на театр и в экспериментах с переделкой классический произведений участвовать не собирается. В интервью KP.RU она объяснила, почему предпочитает традиционный подход к искусству.

Немоляева охарактеризовала себя как традиционного и консервативного человека, который заканчивал еще Щепкинскую школу.

Мы учились в императорском училище. У меня взгляд традиционный. Я люблю традиционную классику и ненавижу, когда переделывают великих наших авторов. Терпеть это не могу и никогда в этом не участвую. Вот поэтому я это не люблю. Я считаю, что это от скудости, от того, что человек не может сделать сам что-то, он начинает придумывать там какое-то... что якобы интересно пояснила актриса

Немоляева выразила сожаление, что сейчас негде посмотреть кино. Поэтому, добавила она, современное кино она почти не видит.

Раньше, если снималось кино, то начиная от Карпат и кончая Владивостоком смотрела вся страна. Поэтому мои вот фильмы, когда я стала сниматься у Рязанова, их знали все сразу. Сейчас такого нету сказала Светлана Немоляева

Но существование в России фестивального движения, обеспечивающего показ отечественного кинематографа в различных регионах, является для нее источником радости.

Ранее Немоляева рассказала, что не часто смотрит кино, поскольку это ей уже не позволяет здоровье.