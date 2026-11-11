Москва11 нояВести.Актриса Светлана Немоляева призналась, но не часто смотрит кино, поскольку ей не позволяет здоровье. Об этом она рассказала в интервью Газете.Ru.
Не могу сказать, что сейчас много фильмов вижу, потому что уже достаточно пожилой человек. Не могу часто смотреть кино по здоровьюрассказала актриса
Комментируя законопроект о введении штрафов за дискредитацию традиционных ценностей аудиовизуальными сервисами, звезда "Служебного романа" высказала мнение, что традиционные ценности в кино нужно сохранять, и следовать им – обязательно. А на вопрос о штрафах ответить затруднилась.