Немоляева рассказала, что не может смотреть много фильмов

Немоляева призналась, что часто смотреть кино ей не позволяет здоровье Немоляева рассказала, что не может смотреть много фильмов

Москва11 ноя Вести.Актриса Светлана Немоляева призналась, но не часто смотрит кино, поскольку ей не позволяет здоровье. Об этом она рассказала в интервью Газете.Ru.

Не могу сказать, что сейчас много фильмов вижу, потому что уже достаточно пожилой человек. Не могу часто смотреть кино по здоровью рассказала актриса

Комментируя законопроект о введении штрафов за дискредитацию традиционных ценностей аудиовизуальными сервисами, звезда "Служебного романа" высказала мнение, что традиционные ценности в кино нужно сохранять, и следовать им – обязательно. А на вопрос о штрафах ответить затруднилась.