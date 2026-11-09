Соцсети могут штрафовать за фильмы, дискредитирующие традиционные ценности В Госдуме одобрили штрафы за дискредитацию традиционных ценностей в кино

Москва9 ноя Вести.Онлайн-кинотеатры и социальные сети могут начать привлекать к административной ответственности за распространение фильмов, где дискредитируются традиционные ценности. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству, сообщил ТАСС.

Так, за первое нарушение предлагается установить штраф до 10 тыс. рублей для физлиц, до 100 тыс. рублей – для должностных лиц и до 700 тыс. рублей – для юрлиц.

За повторное нарушение штрафы будут увеличиваться: их размер составит до 100 тыс. рублей для физических лиц, до 400 тыс. рублей – для должностных лиц и до 3 млн рублей – для юридических лиц написали в агентстве

Проект предполагает, что закон не будет иметь обратной силы: за контент, размещенный до 1 марта 2026 года, штрафовать не будут. Также владельцы сервисов не должны будут выплачивать штрафы, если Роскомнадзор выдал прокатное удостоверение на фильм или сериал, а также в том случае, если контент будет удален по требованию ведомства в течение суток.