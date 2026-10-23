Москва23 окт Вести.Министерство культуры РФ предложило утвердить 13 главных тем для господдержки отечественного кинопроизводства в 2027 году, передает РИА Новости.

Среди приоритетов три новых- "Укрепление общероссийской гражданской идентичности", "Технологии для человека", а также "Экологическое благополучие". Десять из 13 приоритетных тем сохранились с 2026 года: "Культура России", "Историческое просвещение", "Россия – современное, стабильное и безопасное государство", "Кинолетопись", "Героизм и самоотверженность воинов, роль казачества", "Внешнеполитические победы России", "Десятилетие детства", "Школа и институт как важные этапы гармоничного развития личности и адаптации в социуме", "Общество без границ: самореализация людей", а также "Экранизация произведений русской классической литературы"