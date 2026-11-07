Единые учебники для техникумов по шести предметам введут с 1 сентября в России

В новом учебном году для техникумов и колледжей в России введут новые учебники Единые учебники для техникумов по шести предметам введут с 1 сентября в России

Москва7 ноя Вести.Единые государственные учебники по шести предметам начнут использовать с 1 сентября 2027 года в организациях среднего профессионального образования, сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

С 1 сентября 2027 года вводятся единые государственные учебники для СПО по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии сказал Кравцов

Ранее министр заявлял, что обучение по предмету "Духовно-нравственная культура России" начнется в школах страны с января 2027 года. Ведомство включило учебники по данному предмету для 5-7 классов в федеральный перечень​​​.