Новые учебники по русскому языку для начальной школы появятся в 2028 году

В России с 2028 года обновят учебники русского языка для начальных классов Новые учебники по русскому языку для начальной школы появятся в 2028 году

Москва15 окт Вести.Новые государственные учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов начнут поэтапно поступать в школы с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская по итогам договоренностей с Минпросвещения.

Она напомнила, что годом ранее — с 1 сентября 2027 года — в образовательные учреждения поступят единые пособия по русскому языку для 10-х классов, а также по литературе для 5, 6, 10 и 11-х классов.

Ямпольская также предложила уже сейчас начать разработку методических материалов по речевому развитию для дошкольников, чтобы обеспечить бесстрессовый переход детей из детского сада в первый класс.