Москва15 октВести.Новые государственные учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов начнут поэтапно поступать в школы с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская по итогам договоренностей с Минпросвещения.
Она напомнила, что годом ранее — с 1 сентября 2027 года — в образовательные учреждения поступят единые пособия по русскому языку для 10-х классов, а также по литературе для 5, 6, 10 и 11-х классов.
Ямпольская также предложила уже сейчас начать разработку методических материалов по речевому развитию для дошкольников, чтобы обеспечить бесстрессовый переход детей из детского сада в первый класс.