Мединский: новые учебники по обществознанию будут иметь больше связи с жизнью

Мединский рассказал, какими будут новые школьные учебники по обществознанию Мединский: новые учебники по обществознанию будут иметь больше связи с жизнью

Москва16 авг Вести.Новые школьные учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов будут иметь больше связей с реальной жизнью. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский в мессенджере MAX.

Он напомнил, что с 1 сентября текущего года в российские школы начинает внедряться гослинейка учебников по обществознанию для девяти- и десятиклассников.

Сохранили все лучшее, что было. Актуализировали содержание, сделав его более живым: меньше теории, больше связи с реальной жизнью написал Мединский

Помощник президента добавил, что главным редактором новых учебников выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Новые единые государственные учебники по обществознанию для учащихся 11-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2027 года.