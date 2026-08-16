Москва16 авгВести.Новые школьные учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов будут иметь больше связей с реальной жизнью. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский в мессенджере MAX.
Он напомнил, что с 1 сентября текущего года в российские школы начинает внедряться гослинейка учебников по обществознанию для девяти- и десятиклассников.
Сохранили все лучшее, что было. Актуализировали содержание, сделав его более живым: меньше теории, больше связи с реальной жизньюнаписал Мединский
Помощник президента добавил, что главным редактором новых учебников выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Новые единые государственные учебники по обществознанию для учащихся 11-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2027 года.