Мединский: предмет "История нашего края" будут изучать только по госучебникам

Мединский рассказал о методике преподавания "Истории нашего края" в школах Мединский: предмет "История нашего края" будут изучать только по госучебникам

Москва16 авг Вести.Предмет "История нашего края", являющийся обязательным для школьной программы, с сентября 2027 года будет изучаться исключительно по государственной линейке учебников истории. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В своем канале в MAX он отметил, что для 32 регионов уже созданы и внедрены 29 учебников.

Обязательный предмет "История нашего края" с 2027 года будет изучаться только по госучебникам написал Мединский

По его словам, эти материалы готовятся местными авторскими коллективами с федеральным оформлением и экспертизой.

Ранее Мединский рассказал, какими будут новые школьные учебники по обществознанию. Он пояснил, что материалы по обществознанию для 9-х и 10-х классов будут иметь больше связей с реальной жизнью.