Минпросвещения РФ: новые учебники по физике станут доступны в марте 2027 года

В марте 2027 года школам станут доступны новые учебники по физике Минпросвещения РФ: новые учебники по физике станут доступны в марте 2027 года

Москва9 ноя Вести.Новые учебники по физике станут доступны для российских школ в марте 2027 года. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

По ее словам, в декабре 2026 года учебники войдут в федеральный перечень.

В марте 2027 года такие учебники начнете закупать, они будут появляться в школе сказала Колударова на совещании по повышению качества естественно-научного и математического образования в Новосибирске

Кроме этого, по ее словам, уже разработаны учебники для углубленного изучения физики, химии и информатики.

8 ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России завершается работа над несколькими едиными учебниками, в том числе по русскому языку, литературе и некоторым другим предметам для 10-11-х классов.