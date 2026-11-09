Москва9 нояВести.Новые учебники по физике станут доступны для российских школ в марте 2027 года. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.
По ее словам, в декабре 2026 года учебники войдут в федеральный перечень.
В марте 2027 года такие учебники начнете закупать, они будут появляться в школесказала Колударова на совещании по повышению качества естественно-научного и математического образования в Новосибирске
Кроме этого, по ее словам, уже разработаны учебники для углубленного изучения физики, химии и информатики.
8 ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России завершается работа над несколькими едиными учебниками, в том числе по русскому языку, литературе и некоторым другим предметам для 10-11-х классов.