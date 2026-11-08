Москва8 ноя Вести.В России завершается работа над несколькими едиными учебниками, в том числе по русскому языку, литературе и некоторым другим предметам для 10-11-х классов. Об этом сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В настоящее время завершается работа над едиными учебниками по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов, а также по труду (технологии) для 5-9 классов сказал глава ведомства

Ранее сообщалось, что Кравцов выступил за активное использование опыта Сириуса в системе школьного образования и при подготовке студентов.