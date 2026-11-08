Москва8 нояВести.Опыт Сириуса необходимо использовать как в системе школьного образования, так и при подготовке студентов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
Министр провел совещание, посвященное стратегическому сотрудничеству с Образовательным Фондом "Талант и успех". Участники встречи обсудили план мероприятий дорожной карты стратегического сотрудничества на 2026–2028 годы между фондом, Научно-технологическим университетом "Сириус" и педагогическими университетами Минпросвещения.
Считаю важным усилить совместную работу и в рамках дорожной карты использовать опыт Сириуса как в системе школьного образования, так и при подготовке студентовотметил глава ведомства
В министерстве уточнили, что речь идет о подготовке педагогических кадров для работы с одаренными детьми.
По мнению Кравцова, важно создать методическое сопровождение региональных центров, чтобы сформировать единое образовательное пространство и распространять успешные педагогические практики.
Также необходимо взаимодействовать с семьей ребенка, чтобы и дома были созданы все условия для развития его таланта.
Кроме того, планируется изучить, как именно раскрываются способности у детей и какие методы диагностики работают лучше всего.