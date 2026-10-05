Премьер Мишустин наградил авторов учебников и пособий Мишустин вручил премии правительства РФ в области образования

Москва5 окт Вести.Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ в области образования, передает агентство ТАСС.

Лауреатами стали 37 человек. Также наградами были отмечены 10 работ, а 4 учителя получили благодарности правительства за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу.

Среди лауреатов, в частности, создатель учебных пособий "Исторические и современные способы кожных аутопластик", доктор медицинских наук Сергей Богданов, авторы учебника "Пропедевтика внутренних болезней" Виталий Толстой и Олег Ремизов, создатели учебника "Эксплуатация электрооборудования" Геннадий Кириллов и Яков Кашин.

Ранее президент России Владимир Путин вручил российским педагогам и наставникам государственные награды.