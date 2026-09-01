Москва1 сен Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил учеников начального математического класса школы в Домодедове с началом учебного года и отметил, что знания по математике обязательно пригодятся им в жизни.

В День знаний глава правительства посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса "Орбита" в Московской области. Во время визита он осмотрел учебные кабинеты и зашел к первоклассникам, которые учатся в математическом классе.

Ребята, я вас всех поздравляю с 1 сентября, с Днем знаний. Вы в математическом классе, это здорово, потому что вам математика поможет в жизни - 100% поможет, кем бы вы ни работали и какую бы профессию для себя ни выбрали сказал Мишустин

Премьер также пожелал ученикам успехов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил учеников, студентов, родителей, учителей и наставников с Днем знаний.