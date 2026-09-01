Москва1 сенВести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в MAX поздравил российских школьников, а также студентов вузов и колледжей с Днем знаний.
По его словам, новый учебный год в РФ начинают почти 18 миллионов школьников и девять миллионов студентов колледжей и университетов.
Желаю ученикам, студентам, учителям и преподавателям интересного и плодотворного учебного года! С Днем знанийнаписал Медведев
Ранее президент России Владимир Путин поздравил учеников, студентов и педагогов с Днем знаний.