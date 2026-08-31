Мишустин рассказал, что является приоритетом в вопросах образования для России

Мишустин раскрыл приоритет России в вопросах образования Мишустин рассказал, что является приоритетом в вопросах образования для России

Москва31 авг Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для России приоритетом в вопросах образования является создание условий для получения детьми качественных знаний.

По его словам, для страны также важно, чтобы дети могли раскрыть свои способности в полной мере.

Приоритет государства - создать все условия, чтобы дети получали качественные знания, востребованную профессию сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами

Ранее лайф-коуч и писатель Ирина Хакамада рассказала первокурсникам, на чем стоит сосредоточиться во время обучения в вузе.