Москва31 авг Вести.Лайф-коуч и писатель Ирина Хакамада рассказала первокурсникам, на чем стоит сосредоточиться во время обучения в вузе. По ее мнению, студентам важно получать фундаментальные знания, учиться самостоятельно мыслить и делать выводы, поскольку конкретную информацию сегодня можно найти с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В разговоре с РБК Хакамада посоветовала студентам обязательно посещать занятия у интересных преподавателей и учиться конспектировать их лекции. При этом она рекомендовала меньше полагаться на учебники и чаще обращаться к первоисточникам.

Минимально использовать учебники, максимально использовать первоисточники. И минимально использовать искусственный интеллект и интернет, стараться мыслить и писать самостоятельно посоветовала Хакамада

К учебе, по ее словам, нужно относиться ответственно, однако "по настроению". Собеседница журналистов считает, что на все пары ходить необязательно.

Отдельно она рекомендовала первокурсникам знакомиться и общаться с однокурсниками. Интровертам она посоветовала искать людей с похожими интересами и увлечениями.

По словам Хакамады, студентам также стоит как можно раньше начинать самостоятельную жизнь и постепенно отделяться от родителей. Если постоянно жить с ними, "голова родителей заменит вашу голову", считает она.

Отвечая на вопрос о совете, который она дала бы себе в 18 лет, Хакамада выразила мнение, что не стоит вступать в брак в 18-летнем возрасте.

Лайф-коуч также рассказала о своих пищевых привычках. Она посоветовала есть при появлении аппетита. По словам Хакамады, основной прием пищи лучше планировать на дневное время, а вечером есть за несколько часов до сна. При этом она считает, что ограничения можно время от времени нарушать.

В качестве быстрого блюда Хакамада предложила использовать замороженные овощи, сырой круглый рис и оливковое масло. Ингредиенты нужно положить на сковороду, перемешать, залить водой, накрыть крышкой и довести до кипения. После выключения плиты блюдо, по ее словам, будет готово примерно через 20 минут.

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