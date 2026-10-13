Эксперты премии "За верность науке" рассмотрели более двух тысяч заявок

Эксперты оценили заявки на премию "За верность науке" Эксперты премии "За верность науке" рассмотрели более двух тысяч заявок

Москва13 окт Вести.Экспертный совет XII Всероссийской премии "За верность науке" завершил оценку представленных проектов. Об этом сообщает KP.RU.

Всего на конкурс поступило более двух тысяч заявок из всех восьми федеральных округов России. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Заявки, поданные в этом году, охватывали различные направления научного взаимодействия, в том числе использование цифрового контента и технологий искусственного интеллекта, проекты для детской аудитории и популяризацию истории российской науки.

Больше всего заявок поступило в номинации "Наука – детям", которая объединила научно-просветительские проекты, посвященные знакомству детей и подростков с наукой и техникой. Отобранные экспертами работы будут представлены Оргкомитету премии, который путем голосования определит финалистов конкурса.

Всероссийская премия "За верность науке" вручается с 2015 года. Награду присуждают за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин наградил авторов учебников и пособий. Лауреатами премии правительства РФ стали 37 человек.