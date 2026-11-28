Чернышенко: в России зарегистрировали около 30 решений в областях ИИ

В России зарегистрировали около 30 решений в областях ИИ, сообщил Чернышенко Чернышенко: в России зарегистрировали около 30 решений в областях ИИ

Москва28 ноя Вести.Российские ученые зарегистрировали около 30 различных решений в нескольких областях искусственного интеллекта (ИИ), заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

У нас есть исследовательские центры искусственного интеллекта. Они зарегистрировали большое количество – около 30 – различных программных решений в области генеративного ИИ, больших языковых моделей, узкого ИИ и много чего другого сказал он на форуме "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey)

Чернышенко назвал важным, что эти разработки очень быстро передаются в саму отрасль ИИ и применяются в компаниях и бизнес-решениях.

Например "Физтех", по словам вице-премьера, создал "цифровую вселенную", где можно в виртуальной среде изменять условия движения различных объектов. В институте AIRI были разработаны компактные ИИ-модели – они ищут ответы на вопросы в два раза быстрее по сравнению с большими моделями.

Также в ходе конференции Чернышенко рассказал, заменит ли ИИ ученых.

Международная конференция "Сбера" об искусственном интеллекте и машинном обучении AI Journey проходит с 26 по 28 ноября 2026 года в Москве.