Москва28 нояВести.Российские ученые зарегистрировали около 30 различных решений в нескольких областях искусственного интеллекта (ИИ), заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
У нас есть исследовательские центры искусственного интеллекта. Они зарегистрировали большое количество – около 30 – различных программных решений в области генеративного ИИ, больших языковых моделей, узкого ИИ и много чего другогосказал он на форуме "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey)
Чернышенко назвал важным, что эти разработки очень быстро передаются в саму отрасль ИИ и применяются в компаниях и бизнес-решениях.
Например "Физтех", по словам вице-премьера, создал "цифровую вселенную", где можно в виртуальной среде изменять условия движения различных объектов. В институте AIRI были разработаны компактные ИИ-модели – они ищут ответы на вопросы в два раза быстрее по сравнению с большими моделями.
Также в ходе конференции Чернышенко рассказал, заменит ли ИИ ученых.
Международная конференция "Сбера" об искусственном интеллекте и машинном обучении AI Journey проходит с 26 по 28 ноября 2026 года в Москве.