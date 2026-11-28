Чернышенко: ИИ вряд ли заменит ученых в ближайшее время

Чернышенко рассказал, заменит ли ИИ ученых Чернышенко: ИИ вряд ли заменит ученых в ближайшее время

Москва28 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) вряд ли заменит ученых в ближайшее время. Такое мнение выразил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Но мы все понимаем, что ИИ, конечно, и навряд ли совсем скоро заменит ученого​​​. Но мы уже видим, что мощные модели с агентными сценариями уже существенно меняют механику научного поиска сказал он на форуме "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey)

По словам вице-премьера, главный тренд 2026 года – "ИИ как соавтор научных открытий". Чернышенко добавил, что ученые активно начали использовать технические инструменты для работы.

Международная конференция "Сбера" об искусственном интеллекте и машинном обучении AI Journey проходит с 26 по 28 ноября 2026 года в Москве.

В ходе конференции "Сбер" представил систему для противодействия атакам с использованием ИИ.