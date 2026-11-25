Ван Бинь: чем сильнее ИИ, тем важнее наша роль как журналистов

Журналист Ван Бинь рассказал, в чем ИИ не заменит человека Ван Бинь: чем сильнее ИИ, тем важнее наша роль как журналистов

Москва25 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) не заменит журналистов, хотя очень помогает им в работе. Об этом руководитель Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь заявил в интервью ИС "Вести" на полях VI Форума СМИ России и Китая, проходящего в Национальном центре "Россия" в Москве.

Он ответил на вопрос об использовании китайскими журналистами искусственного интеллекта в их работе.

Да, используем. Особенно хорошо сейчас - мы сами разработали такую программу, чтобы быстро можно делать скрипт, когда берем интервью, потом можно автоматически отрезать ненужные моменты. И это очень помогает - эффективность повышается и можно побыстрее передать всю информацию для китайской аудитории сказал Ван Бинь

Однако он уверен, что искусственный интеллект не сможет заменить работу журналистов.

Я думаю, что как раз чем сильнее будет искусственный интеллект, тем важнее наша роль как журналистов, потому что мы должны сами определить, какие материалы более ценные, и эта роль незаменима пока сказал Ван Бинь

Форум СМИ России и Китая он назвал очень важным механизмом для сотрудничества журналистов обеих стран.

Я думаю, это очень важный механизм, потому что российские и китайские СМИ должны более тесно сотрудничать, особенно в такой сложной международной обстановке. И этот форум … [проходит] сразу после Шэньчжэньского саммита, и в конце года мы должны подвести итоги и сверить часы, и в будущем можно дальше координировать наши позиции сказал Ван Бинь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил накануне, что правительство России по поручению президента подготовило проект национального плана по внедрению искусственного интеллекта в экономику.