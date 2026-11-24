Мишустин объявил о готовности нацплана по внедрению ИИ в экономику России

В России подготовили национальный план по внедрению искусственного интеллекта Мишустин объявил о готовности нацплана по внедрению ИИ в экономику России

Москва24 ноя Вести.Правительство России подготовило проект национального плана по внедрению искусственного интеллекта в экономику, разработанный по поручению президента. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по регулированию и развитию этой сферы.

План должен стать надежным практическим инструментом для повышения конкурентоспособности отраслей отечественной экономики подчеркнул глава правительства

По его словам, реализация документа позволит снизить финансовые и административные издержки бизнеса, повысить качество товаров и услуг, а также укрепить конкурентоспособность отечественных отраслей.

Глава кабмина подчеркнул, что страна обладает всей необходимой технологической цепочкой для создания собственных ИИ-моделей мирового уровня. Мишустин также призвал активнее внедрять ИИ-агентов, способных брать на себя сложные многоэтапные задачи и автоматизировать рутинные процессы, отметив при этом необходимость уделять повышенное внимание кибербезопасности при их применении.