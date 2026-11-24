Москва24 нояВести.Правительство России подготовило проект национального плана по внедрению искусственного интеллекта в экономику, разработанный по поручению президента. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по регулированию и развитию этой сферы.
План должен стать надежным практическим инструментом для повышения конкурентоспособности отраслей отечественной экономикиподчеркнул глава правительства
По его словам, реализация документа позволит снизить финансовые и административные издержки бизнеса, повысить качество товаров и услуг, а также укрепить конкурентоспособность отечественных отраслей.
Глава кабмина подчеркнул, что страна обладает всей необходимой технологической цепочкой для создания собственных ИИ-моделей мирового уровня. Мишустин также призвал активнее внедрять ИИ-агентов, способных брать на себя сложные многоэтапные задачи и автоматизировать рутинные процессы, отметив при этом необходимость уделять повышенное внимание кибербезопасности при их применении.