Кабмин принял соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества по ИИ

Принято соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества по ИИ Кабмин принял соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества по ИИ

Москва18 ноя Вести.Правительство России приняло соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Это соглашение было подписано в Шанхае 16 июля 2026 года.

Правительство Российской Федерации постановляет: принять соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту говорится в документе

Согласно постановлению, Министерство иностранных дел РФ должно будет уведомить правительство Китая о принятии Россией соглашения.

Как ранее отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сфера искусственного интеллекта станет дополнительным направлением сотрудничества между Москвой и Пекином.