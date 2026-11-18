Москва18 нояВести.Правительство России приняло соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
Это соглашение было подписано в Шанхае 16 июля 2026 года.
Правительство Российской Федерации постановляет: принять соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллектуговорится в документе
Согласно постановлению, Министерство иностранных дел РФ должно будет уведомить правительство Китая о принятии Россией соглашения.
Как ранее отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сфера искусственного интеллекта станет дополнительным направлением сотрудничества между Москвой и Пекином.