В МГУ появился Координационный совет по искусственному интеллекту Координационный совет по искусственному интеллекту создан в МГУ

Москва18 ноя Вести.Координационный совет по искусственному интеллекту создан в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба компании "Иннопрактика".

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о создании соответствующего совета в конце октября. Его работа нацелена на формирование согласованной политики университета в сфере ИИ и координацию ее реализации подразделениями МГУ.

В постоянный состав Координационного совета вошли руководители факультета искусственного факультета МГУ, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Иван Оселедец и Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ Григорий Боков. Председателем совета назначена директор Института ИИ МГУ Катерина Тихонова.

Среди ключевых задач совета - выработка предложений по стратегическим и приоритетным направлениям развития ИИ в МГУ, включая фундаментальные и прикладные исследования, разработку технологий, образовательную и экспертно-аналитическую деятельность, а также координация взаимодействия подразделений МГУ с внешними заказчиками и индустриальными партнерами в сфере ИИ, включая обобщение сведений о совместных проектах и опыте сотрудничества отметила Тихонова

Кроме того, задачами совета станет содействие привлечению обучающихся и молодых исследователей к проектам в сфере ИИ, а также созданию условий для продолжения их научной и профессиональной деятельности в сфере ИИ в подразделениях МГУ после завершения обучения. Кроме того, работа органа будет направлена на подготовку рекомендаций по учету правовых, этических, финансовых, технологических, информационных и репутационных аспектов при подготовке и реализации инициатив МГУ в сфере ИИ.