Москва30 сен Вести.Студентов всех курсов нужно учить правильно применять искусственный интеллект (ИИ) в учебе.

Об этом ИС "Вести" рассказал ректор Московского государственного технологического университета "Станкин" Борис Падалкин.

Он подчеркнул, что преподаватели прежде, чем учить студентов пользоваться ИИ, должны сами делать это хорошо.

Понятно, что на первом курсе должен быть модуль, посвященный основам применения модели искусственного интеллекта. Нужно учить основам: что это такое, откуда взялось, как строится. Обязательно практика должна быть, обязательно нужно показывать границы применения, обязательно надо показывать случаи, где искусственный интеллект может ошибиться. А вот со старшекурсниками история другая. Нужно учить использовать эти инструменты профессионально. Мы считаем, что, конечно, вот это вот взаимодействие с теми, кто разрабатывает прикладные модели искусственного интеллекта должно немедленно выливаться в реализацию уже в образовательной деятельности, потому что что-то создали, мы показываем студентам, что происходит. Потому что мы учим ребят не конкретным моделям. Это не только искусственного интеллекта касается, мы учим методам отметил Падалкин

Ранее в вузах началось тестирование ИИ-переводчика для иностранных студентов. Сервис должен помочь первокурсникам адаптироваться к новой языковой среде.