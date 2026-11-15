Профессор Маслов заявил о желании КНР распространить свои стандарты ИИ Профессор Маслов: Китай намерен установить свои стандарты ИИ на мировой арене

Москва15 ноя Вести.Китай намерен установить на мировой арене свои стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ) по аналогии с тем, как США устанавливали стандарты компьютерного интерфейса. Об этом ИС "Вести" заявил профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Китай пытается выйти через ШОС, через БРИКС на мировые рынки, и, насколько я понимаю, предложить свои стандарты ИИ в качестве как когда-то были американские стандарты компьютерного интерфейса. Китай будет предлагать свои для искусственного интеллекта отметил он

Причем, уточнил Маслов, в государствах понимают, что такие правила в сфере ИИ обеспечивают определенную зависимость от Китая.

Все понимают, что это привязка и разрабатывают свои стандарты. Китай прекрасно понимает, что подсесть на китайскую модель не все захотят. И нам очень нужно создавать свои модели, которые реально могут предложить альтернативу. В этом смысле сейчас Россия начинает по-другому себя осмыслять. Мы начинаем осмысливать себя как самостоятельный интеллектуальный ресурс сказал он

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Китае "пузырь" в сфере искусственного интеллекта уже начинает лопаться.