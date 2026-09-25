Москва25 сен Вести.Китай опережает США в скорости создания разработок и внедрения их в практику. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, на сегодняшний день в Китае развивается более 300 языковых моделей, которые уже внедрены в практику.

И здесь Китай где-то отстает, безусловно, от языковых моделей США. Но самое главное, в чем Китай опережает – в скорости создания, в дешевизне создания и в скорости внедрения этого в практику … Основная задача, которую ставит государство перед компаниями в Китае – это то, что любая модель должна быть для чего-то. Это не игрушка. Вот в этом смысле Китай продвинулся значительно шире, но самое главное, Китай готов и вообще уже предлагает экспортировать эти модели, в том числе передавать, где-то код бесплатно, где-то позволять его лицензировать за очень небольшую сумму. То есть Китай начинает активно работать с другими странами именно по имплементации моделей. Вот здесь США заметно отстает сказал эксперт

Также он отметил, что в Китае эти разработки внедрены на уровне ежедневного использования.

Это не только телемедицина, это и сложные инженерные разработки, это автопром, это и планирование жизни больших городов, планирование … экономики людей пожилого возраста. То есть Китай … решает за счет этого многие свои проблемы. И надо отдать должное, что китайское население принимает это. То есть вот эта цифровизация населения, психологическая готовность это использовать – это очень большая разница у Китая. США все-таки в этом смысле психологически отстают, на мой взгляд, на десятилетия добавил он

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Китай сделали огромные шаги в работе над двусторонними отношениями.