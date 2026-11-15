Эксперт предсказал ответ Китая на ужесточение США ограничений на экспорт ИИ Профессор Вин Лок Хунг: КНР может ответить США ограничением экспорта редкоземов

Москва15 ноя Вести.В ответ на ужесточение США экспортных ограничений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Китай может сократить поставки редкоземельных металлов. Такое предположение сделал профессор Школы управления и политических наук Китайского университета Гонконга Вин Лок Хунг.

Китай может ответить, задействовав собственные рычаги экономического давления. Например, Пекин может ограничить экспорт критически важного сырья, в частности редкоземельных металлов, необходимых для производства американского технологического оборудования сказал он в беседе с ТАСС

Наряду с этим ответ КНР может выразиться в давлении на крупные американские компании, работающие на китайском рынке. В частности, Пекин может усилить регуляторный контроль или инициировать антимонопольные расследования, пояснил профессор.

Ранее американские СМИ назвали скандал с главой NvidiaДженсеном Хуангом частью разведывательной операции Китая, проводимой с целью укрепления технологической отрасли.