Москва15 нояВести.Американский предприниматель тайваньского происхождения Дженсен Хуанг мог стать одной из целей разведывательной операции Китая, проводимой с целью укрепления своей технологической отрасли.
Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Китай мобилизовал правительственные учреждения, частные компании и своих граждан для проведения беспрецедентной кампании по сбору информации. Ее цель — получить технологические знания для развития китайской экономики и модернизации вооруженных сил, чтобы Коммунистическая партия могла усилить контроль внутри страны и проецировать свою мощь за рубежомсказано в публикации
Так, по оценке одного европейского разведывательного агентства, в Китае около 600 тысяч человек работают в сфере разведки и безопасности, что значительно превосходит возможности американских или европейских спецслужб.
Дженсен Хуанг мог бы стать целью китайской разведки, учитывая его близость к [президенту США Дональду] Трампу и способность влиять на подход администрации США к экспорту чипов в Китайпишет WSJ
Ранее газета The New York Times сообщила, что Хуанг состоял в романтических отношениях с китайской предпринимательницей, которую подозревали в шпионаже в пользу Пекина. После скандала Хуанг ушел с поста гендиректора Nvidia и покинул совет директоров. На этом фоне стало известно о подготовке петиции за его возвращение на прежнюю должность, а МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными.