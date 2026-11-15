Москва15 ноя Вести.Американский предприниматель тайваньского происхождения Дженсен Хуанг мог стать одной из целей разведывательной операции Китая, проводимой с целью укрепления своей технологической отрасли.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Китай мобилизовал правительственные учреждения, частные компании и своих граждан для проведения беспрецедентной кампании по сбору информации. Ее цель — получить технологические знания для развития китайской экономики и модернизации вооруженных сил, чтобы Коммунистическая партия могла усилить контроль внутри страны и проецировать свою мощь за рубежом сказано в публикации

Так, по оценке одного европейского разведывательного агентства, в Китае около 600 тысяч человек работают в сфере разведки и безопасности, что значительно превосходит возможности американских или европейских спецслужб.

Дженсен Хуанг мог бы стать целью китайской разведки, учитывая его близость к [президенту США Дональду] Трампу и способность влиять на подход администрации США к экспорту чипов в Китай пишет WSJ

Ранее газета The New York Times сообщила, что Хуанг состоял в романтических отношениях с китайской предпринимательницей, которую подозревали в шпионаже в пользу Пекина. После скандала Хуанг ушел с поста гендиректора Nvidia и покинул совет директоров. На этом фоне стало известно о подготовке петиции за его возвращение на прежнюю должность, а МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными.