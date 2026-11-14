Москва14 нояВести.Американский предприниматель тайваньского происхождения Дженсен Хуанг может вернуться на руководящую должность после скандального ухода из компании Nvidia, сообщает Politico. Пять источников издания в технологической отрасли ожидают его возвращения, еще трое считают такой сценарий возможным.
Учитывая весь тот вклад, который он внес, и его общепризнанную роль "крестного отца ИИ", неизбежно, что у него будет второй этап карьеры ... И что множество крупных компаний и стартапов будут наперебой обращаться к нему и приглашать его на работу, независимо от каких-либо нарушенийсказал руководитель одного из известных калифорнийских стартапов
Состояние Хуанга оценивается примерно в 145 млрд долларов. Эксперты подчеркивают, что он сохраняет широкие связи и влияние.
Вместе с тем собеседники издания считают, что Хуангу может быть проще запустить собственный проект, чем присоединиться к существующей компании. Однако связь с обвинениями в шпионаже способна осложнить его назначение на руководящий пост, полагает эксперт Скотт Гербер.
Представитель Хуанга не ответил на запрос Politico о дальнейших планах бизнесмена.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Хуанг состоял в романтических отношениях с китайской предпринимательницей, которую подозревали в шпионаже в пользу Пекину. После скандала Хуанг ушел с поста гендиректора Nvidia и покинул совет директоров. На этом фоне стало известно о подготовке петиции за его возвращение на прежнюю должность, а МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными.