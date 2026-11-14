В Кремниевой долине оценили перспективы Хуанга вернуться в руководители Politico: источники не исключили возвращение Хуанга на руководящую должность

Москва14 ноя Вести.Американский предприниматель тайваньского происхождения Дженсен Хуанг может вернуться на руководящую должность после скандального ухода из компании Nvidia, сообщает Politico. Пять источников издания в технологической отрасли ожидают его возвращения, еще трое считают такой сценарий возможным.

Учитывая весь тот вклад, который он внес, и его общепризнанную роль "крестного отца ИИ", неизбежно, что у него будет второй этап карьеры ... И что множество крупных компаний и стартапов будут наперебой обращаться к нему и приглашать его на работу, независимо от каких-либо нарушений сказал руководитель одного из известных калифорнийских стартапов

Состояние Хуанга оценивается примерно в 145 млрд долларов. Эксперты подчеркивают, что он сохраняет широкие связи и влияние.

Вместе с тем собеседники издания считают, что Хуангу может быть проще запустить собственный проект, чем присоединиться к существующей компании. Однако связь с обвинениями в шпионаже способна осложнить его назначение на руководящий пост, полагает эксперт Скотт Гербер.

Представитель Хуанга не ответил на запрос Politico о дальнейших планах бизнесмена.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Хуанг состоял в романтических отношениях с китайской предпринимательницей, которую подозревали в шпионаже в пользу Пекину. После скандала Хуанг ушел с поста гендиректора Nvidia и покинул совет директоров. На этом фоне стало известно о подготовке петиции за его возвращение на прежнюю должность, а МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными.