В России предложили разрешить размещать ЦОДы для ИИ за рубежом РБК: бизнес предложил разрешить размещать ЦОДы для ИИ за границей

Москва8 окт Вести.Рабочая группа правительственной подкомиссии по развитию искусственного интеллекта обсуждает возможность размещения центров обработки данных (ЦОД) за рубежом для обслуживания этой технологии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации журналистов, речь идет о дружественных странах, в частности, Белоруссии и Казахстане.

В рамках рабочей группы по развитию инфраструктуры для ИИ прорабатываются различные варианты размещения вычислительных мощностей, в том числе в контексте международного технологического сотрудничества рассказал изданию представитель Минцифры, которое участвует в обсуждениях

При этом, по его словам, конкретных решений по странам, площадкам и параметрам возможных проектов к настоящему моменту не принято. Представитель ведомства добавил, что сейчас вопрос находится на стадии проработки.

Ранее эксперт рассказал о создании в России образовательной нейросети.