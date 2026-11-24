Опрос: меньше 10% россиян готовы доверять важные финансовые решения ИИ ВЦИОМ: меньше 10% россиян готовы доверить ИИ важные финансовые решения

Москва24 ноя Вести.Лишь 9% россиян готовы обращаться к искусственному интеллекту (ИИ) при принятии важных финансовых решений, включая покупку или аренду недвижимости, досрочное погашение кредитов и инвестиции, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

Согласно опросу, 67% респондентов считают, что управляют собственными средствами лучше нейросетей. Еще 15% готовы поручить ИИ регулярные финансовые операции, в том числе оплату счетов и пополнение сбережений. Использовать технологии для подбора банковских продуктов согласны 23%, для планирования накоплений — 19%, а для учета доходов и расходов — 16%. Еще 11% опрошенных готовы применять ИИ при погашении долгов и планировании пенсионных накоплений.

Наиболее востребованной функцией ИИ оказалось разъяснение финансовых терминов и документов — такой вариант выбрали 44% участников исследования. Еще 36% готовы обращаться к нейросетям за дополнительной оценкой финансовых решений, а 31% — за объяснением экономических событий.

Среди молодежи от 18 до 29 лет доля готовых использовать ИИ для важных финансовых решений достигла 17%, среди людей с высокой самооценкой финансовой грамотности — 14%. У опытных пользователей нейросетей и владельцев платных подписок этот показатель составил по 21%. Более половины респондентов (54%) согласны предоставлять ИИ дополнительные персональные сведения для получения точных рекомендаций, однако раскрывать данные о движении денег по счетам готовы только 15%.

Опрос проводился 25-26 августа, в нем принял участие 1 301 совершеннолетний россиянин.

Ранее заведующий Лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, чем опасна переписка с чат-ботами с ИИ.