47% россиян выступили против применения ИИ в переписке в соцсетях

Почти половина россиян против применения ИИ в переписке в соцсетях 47% россиян выступили против применения ИИ в переписке в соцсетях

Москва5 ноя Вести.Все сообщения в личной переписке в социальных сетях человек должен писать без какого-либо участия искусственного интеллекта (ИИ). С таким мнением согласились 47% участников опроса, организованного соцсетью "Одноклассники" и "Наукой Mail".

Многие допускают применение ИИ в качестве помощника в переписке. Так 34% опрошенных доверили бы нейросети исправление ошибок и общее улучшение текста. Еще 10% респондентов считают допустимым отправить полностью сгенерированное сообщение, если они предварительно посмотрят его сами.

Также россияне выразили свое беспокойство по поводу развития ИИ. 21% респондентов переживают, что мошенники с помощью нейросетей могут выдавать себя за других, 19% – боятся распространения недостоверной информации и 17% – опасаются распространения поддельных фото и видео.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что деятельность западных IT-корпораций ставит под вопрос сохранность персональных данных пользователей, которые полагаются на помощь нейросетей.