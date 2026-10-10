Каждый шестой российский учитель выступил против использования ИИ в школах 17% педагогов выступают против применения ИИ в школах

Москва10 окт Вести.17% опрошенных российских учителей считают необходимым запретить использование искусственного интеллекта (ИИ) в школах, следует из данных исследования Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева, с которыми ознакомились в ТАСС.

При этом 61% опрошенных в целом положительно относятся к нейросетям. Регулярно используют их 20% педагогов, время от времени – 37%. Еще 22% хотели бы попробовать такие инструменты, а 7% категорически отказываются от их применения.

В то же время почти половина учителей сомневается в достоверности ответов нейросетей, а 51% опасается, что искусственный интеллект может снизить когнитивные способности детей. Главным преимуществом технологии педагоги считают экономию времени – об этом заявили 63% участников опроса.

В исследовании приняли участие 908 учителей 1-11-х классов из городских и сельских школ.

Ранее стало известно, что в учебном году 2026-2027 250 тысяч российских педагогов пройдут подготовку по программе "Искусственный интеллект в работе учителя". Это станет первым шагом к преподаванию курса внеурочной деятельности.