Четверть всех российских педагогов пройдут обучение по программе об ИИ

Подготовку по программе об ИИ в работе учителя пройдут 250 тысяч педагогов Четверть всех российских педагогов пройдут обучение по программе об ИИ

Москва10 окт Вести.В текущем учебном году 250 тысяч российских педагогов пройдут подготовку по программе "Искусственный интеллект в работе учителя".

Об этом в Минпросвещения рассказали ТАСС. В ведомстве пояснили, что таким образом учителей будут готовить к преподаванию курса внеурочной деятельности.

Программа повышения квалификации "Искусственный интеллект в работе учителя" доступна в текущем учебном году. Участниками станут 250 тысяч педагогов - почти четверть от общего количества педагогов в России сказали агентству в министерстве

В проекте, наряду с Минпросвещения, участвуют Минцифры и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано "Яндексом".

Заявку на участие в программе педагоги могут подать посредством сервиса подбора программ ДПО для учителей на портале "Госуслуги".

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что со следующего учебного года школьники с 5-го по 11-й класс начнут в обязательном порядке изучать искусственный интеллект и информационную безопасность. По его словам, учащиеся будут знакомиться не только с возможностями ИИ, но и с рисками, которые связаны с его применением.