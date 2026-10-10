Москва10 октВести.В текущем учебном году 250 тысяч российских педагогов пройдут подготовку по программе "Искусственный интеллект в работе учителя".
Об этом в Минпросвещения рассказали ТАСС. В ведомстве пояснили, что таким образом учителей будут готовить к преподаванию курса внеурочной деятельности.
Программа повышения квалификации "Искусственный интеллект в работе учителя" доступна в текущем учебном году. Участниками станут 250 тысяч педагогов - почти четверть от общего количества педагогов в Россиисказали агентству в министерстве
В проекте, наряду с Минпросвещения, участвуют Минцифры и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано "Яндексом".
Заявку на участие в программе педагоги могут подать посредством сервиса подбора программ ДПО для учителей на портале "Госуслуги".
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что со следующего учебного года школьники с 5-го по 11-й класс начнут в обязательном порядке изучать искусственный интеллект и информационную безопасность. По его словам, учащиеся будут знакомиться не только с возможностями ИИ, но и с рисками, которые связаны с его применением.