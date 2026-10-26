Москва26 окт Вести.Деятельность западных IT-корпораций обостряет вопрос сохранности личных данных использующих нейросети людей. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе третьего заседания Постоянного комитета движения "За свободу наций!"​​​.

Деятельность западных транснациональных IT-корпораций ... обостряет вопрос сохранности персональных данных пользователей публичных нейросетей сказал он

По мнению Медведева, в настоящее время эти корпорации также можно называть AI-корпорациями, то есть корпорациями, работающими в области искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, он, в частности, призвал дать правовую оценку преступлениям эпохи колониализма.