Москва26 октВести.Деятельность западных IT-корпораций обостряет вопрос сохранности личных данных использующих нейросети людей. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе третьего заседания Постоянного комитета движения "За свободу наций!".
Деятельность западных транснациональных IT-корпораций ... обостряет вопрос сохранности персональных данных пользователей публичных нейросетейсказал он
По мнению Медведева, в настоящее время эти корпорации также можно называть AI-корпорациями, то есть корпорациями, работающими в области искусственного интеллекта (ИИ).
Кроме того, он, в частности, призвал дать правовую оценку преступлениям эпохи колониализма.