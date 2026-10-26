Медведев заявил об отсутствии срока давности у преступлений колониальной эпохи

Медведев призвал дать правовую оценку преступлениям эпохи колониализма Медведев заявил об отсутствии срока давности у преступлений колониальной эпохи

Москва26 окт Вести.Преступления, совершенные в эпоху колониализма, не имеют срока давности и должны получить объективную правовую оценку, заявил председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на третьем заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!"

Нужно содействовать объективной правовой оценке эпохи колониализма. Она должна быть, эта оценка, основана на том, что у совершенных тогда еще, в предыдущие эпохи, преступлений нет срока давности подчеркнул Медведев

По его словам, события в мире за последнее время вновь продемонстрировали актуальность противодействия неоколониальным практикам.

За прошедшее время, естественно, произошло очень много важных событий, которые показали актуальность всемирной борьбы против практик неоколониализма отметил зампред СБ РФ

Ранее представители посольства РФ в Великобритании заявили, что Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, когда пытается мешать совместной работе других стран в Арктике.