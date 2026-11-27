Москва27 ноя Вести.Сбер на конференции AI Journey 2026 в Москве представил систему для противодействия атакам с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Свой комментарий он дал на полях проходящей в Москве Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2026.

По словам Кузнецова, атакующие модели сегодня позволяют взламывать различные организации с большей эффективностью, и встает вопрос, как защищаться от взлома с использованием искусственного интеллекта.

Ответ может быть только лишь один: надо научиться защищаться от моделей с использованием искусственного интеллекта классом защиты тоже с использованием искусственного интеллекта, который умеет эффективно противостоять подобного рода атакам. Именно такие подходы сегодня здесь представлены, в том числе наша система MARS, как мы ее называем. Это новая система, которая создана на базе мультиагентных атакующих решений, которая позволяет сегодня обнаруживать уязвимости и защищать одновременно технологические решения от этих уязвимостей сообщил Кузнецов

Также Станислав Кузнецов рассказал, что эффективность системы антифрода Сбера достигла 99,99%.