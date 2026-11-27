"Сбер" предотвратил хищение более 300 млрд рублей у клиентов за 10 месяцев

"Сбер" за 10 месяцев уберег от мошенников более 300 млрд рублей своих клиентов "Сбер" предотвратил хищение более 300 млрд рублей у клиентов за 10 месяцев

Москва27 ноя Вести."Сбер" предотвратил хищение мошенниками у своих клиентов свыше 300 миллиардов рублей за десять месяцев 2026 года. Об этом рассказал заместитель председателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов.

Такую цифру он привел во время выступления на международной конференции AI Journey.

Цифра составляет чуть больше 300 млрд рублей по итогам десяти месяцев сказал Кузнецов

Он пояснил, что речь идет о россиянах, которые фактически уже общаются или вошли в контакт с мошенником, "подверглись его воздействию и самостоятельно сделали ошибку, переводят денежные средства", а компания останавливает финансовые операции, не допуская похищения мошенниками денег россиян.