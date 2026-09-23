Москва23 сен Вести.Процедурой возврата денег, изъятых мошенническим путем, воспользовались 15,5 тыс. россиян. В общей сложности российские банки вернули им650 млн рублей. Об этом заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Мы с банками проводим точечные истории, связанные с возвратом денег, когда деньги, например, упали на счет банка жертвы, но по факту до жертвы они не дошли рассказал Уваров

По данным Центробанка, во втором квартале 2026 года количество атак мошенников достигло 28,7 тыс. Это максимальное значения за два года наблюдений. Рекордным оказалось и количество хищений средств у банковских клиентов через систему быстрых платежей (СБП). Прошлогодний показатель превышен почти в три раза.

ЦБ заявил, что намерен добиваться полного возврата средств обманутым жертвам.