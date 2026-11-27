"Сбер": более 90% мошеннических схем связаны с трансграничными операциями

"Сбер": свыше 90% мошеннических схем связаны с трансграничными операциями "Сбер": более 90% мошеннических схем связаны с трансграничными операциями

Москва27 ноя Вести.Более 90% предотвращенных "Сбером" мошеннических схем связаны с трансграничными операциями. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов.

Таким образом он ответил на вопрос, какой объем предотвращенных схем приходится на трансграничное мошенничество.

Подавляющее большинство – это все-таки трансграничное мошенничество, то есть это больше 90% сказал Кузнецов журналистам на международной конференции AI Journey

Также Станислав Кузнецов сообщил, что "Сбер" предотвратил хищение мошенниками у своих клиентов свыше 300 миллиардов рублей за десять месяцев 2026 года.

Международная конференция "Сбера" об искусственном интеллекте и машинном обучении AI Journey проходит с 26 по 28 ноября 2026 года в Москве.