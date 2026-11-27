Москва27 нояВести.Более 90% предотвращенных "Сбером" мошеннических схем связаны с трансграничными операциями. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов.
Таким образом он ответил на вопрос, какой объем предотвращенных схем приходится на трансграничное мошенничество.
Подавляющее большинство – это все-таки трансграничное мошенничество, то есть это больше 90%сказал Кузнецов журналистам на международной конференции AI Journey
Также Станислав Кузнецов сообщил, что "Сбер" предотвратил хищение мошенниками у своих клиентов свыше 300 миллиардов рублей за десять месяцев 2026 года.
Международная конференция "Сбера" об искусственном интеллекте и машинном обучении AI Journey проходит с 26 по 28 ноября 2026 года в Москве.