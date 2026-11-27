Москва27 ноя Вести.Эффективность используемой Сбербанком системы антифрода, которая защищает клиентов с помощью искусственного интеллекта, достигла 99,99%. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Свой комментарий он дал на полях проходящей в Москве Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2026.

Главное достижение команды кибербезопасности Сбера заключается в том, что уровень эффективности системы антифрода, которая использует искусственный интеллект и защищает клиентов Сбера, достигли сегодня нового порога эффективности, который составляет 99,99%. И здесь можно ознакомиться с этими системами, с новыми подходами [в том], как защищать от телефонных мошенников в том числе наших клиентов, граждан России сообщил Кузнецов

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Сбера Владимир Киндеев рассказал ИС "Вести", от кого, откуда и на какие темы поступают вопросы президенту России, на которые он ответит 10 декабря в программе "Итоги года с Владимиром Путиным".