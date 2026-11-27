В Сбере рассказали, от кого, откуда и на какие темы поступают вопросы президенту Эксперт Сбера Киндеев: больше всего вопросов Путину отправляют женщины 36-50 лет

Москва27 ноя Вести.Вопросы президенту России, на которые он ответит 10 декабря в программе "Итоги года с Владимиром Путиным", наиболее активно поступают от женщин в возрасте от 36 до 50 лет, проживающих в столичном регионе, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщил ИС "Вести" эксперт по искусственному интеллекту Сбера Владимир Киндеев.

Он рассказал о наиболее активной категории граждан, от которых поступают обращения.

Наиболее активные регионы — это Москва, Московская область и Краснодарский край… Преимущественно у нас обращения поступают от женщин, в районе 58% - это обращения от женщин. По возрастным группам у нас преимущественно поступают обращения от 36 до 50 лет от граждан этой категории рассказал он

Эксперт также рассказал о наиболее волнующих граждан темах.

Мы можем перейти и увидеть категории обращений. В основном эти категории сосредоточены в социальной политике, инфраструктуре и [категории] "Государство и общество" сообщил Киндеев

"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут в этом году 10 декабря в 12.00 по московскому времени. Прием обращений россиян начался в полночь 27 ноября.

Вопрос президенту можно задать на сайте программы, по СМС или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" либо через чат-бота в мессенджере Max.