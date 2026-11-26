Москва26 ноя Вести.Дата прямой линии президента России Владимира Путина - 10 декабря - выбрана из-за напряженного рабочего графика главы государства в декабре, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это связано с тем, что в декабре достаточно напряженный рабочий график у президента, и поэтому решили чуть пораньше провести это важное и столь ожидаемое в стране мероприятие. Сейчас ведется подготовка пояснил Песков, отвечая на вопрос о причине выбора даты

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией, состоится 10 декабря в 12:00 по московскому времени.

Касаясь декабрьского графика, Песков сообщил, что на этот месяц уже намечены региональные поездки, открытие различных инфраструктурных объектов, заседания президентских советов и встречи с представителями общественных объединений. Конкретные мероприятия и их даты он анонсировать не стал, добавив, что в итоге график президента обещает быть очень напряженным.

Вопросы президенту России Владимиру Путину на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" начнут принимать с 00:00 московского времени 27 ноября.

Вопрос можно будет задать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Вопросы будут принимать и через мобильное приложение, а также платформы "Одноклассники", "ВКонтакте" и MAX.